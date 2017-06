FOTO: Poznajcie tatę Kubusia Puchatka

W sieci pojawił się pierwszy plakat filmu Margot Robbie w rolach głównych. Obraz trafi do kin jesienią.Film jest biografią Alana Alexandra Milne'a i skupi się na jego niełatwej relacji z synem Christopherem. Milne podczas pobytu w Cambridge był uczniem H.G. Wellsa, który stał się jego przyjacielem i zainspirował go, by sam został pisarzem. Jednym z pierwszych tekstów było opublikowane w "Vanity Fair" opowiadanie "The Rape of the Sherlock". Po urodzeniu się Christophera w 1920 roku zaczął pisywać wiersze dla dzieci. Zainspirowany fascynacją syna pewną niedźwiedzicą napisał "Kubusia Puchatka", który został wydany w 1924 roku. Dwa lata później ukazała się "Chatka Puchatka".