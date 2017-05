Fassbender pojawi się w kolejnej część "X-Men"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, 20th Century Fox przygotowuje dwa filmy, których tytuły zaczynają się od. Ale tylko w jednym z nich zobaczymy Michaela Fassbendera Jak podaje Josh Horowitz z MTV Fassbender powróci jako Magneto w filmie. Zabraknie go natomiast w. Jest to więc identyczna sytuacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku McAvoy . On także pojawił się wyłącznie wNa razie nie mamy oficjalnej informacji na temat ewentualnego powrotu do roli Mystique Jennifer Lawrence . Aktorka jednak publicznie wyrażała niechęć do udziału w kolejnej części "X-Men", więc wydaje się mało prawdopodobne, byśmy ją zobaczyli na dużym ekranie.