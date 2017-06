Filmweb poleca "Okję" i "Aquariusa"

3 2 1

Dwie premiery tego tygodnia zasłużyły sobie - zdaniem redakcji - na wyróżnienie znakiem jakości Filmweb poleca . Pierwszy z filmów to brazylijski Klebera Mendonça Filho ze wspaniała rolą Sonii Bragi - do kin wejdzie w piątek. Drugi to natomiast Jake'iem Gyllenhaalem . Produkcja nie wchodzi do kin, od 28 czerwca będzie można zobaczyć ją na serwisie Netflix.Sprawa wymaga wyjaśnienia. Dotąd polecaliśmy jedynie premiery kinowe. Postanowiliśmy jednak pójść z duchem czasu i brać pod uwagę również oryginalne produkcje dostępnych w Polsce serwisów streamingowych (m.in. Netflix, Showmax, Amazon, HBO GO).mieści się w tej kategorii, jest bowiem filmem przez Netfliksa wyprodukowanym, a nie jedynie jedną z pozycji dostępnych w ofercie serwisu. Przy polecaniu nie będziemy natomiast brali pod uwagę filmów, które po prostu trafiają do internetowej dystrybucji.Tak o" ipisał Michał Walkiewicz:Całą recenzję przeczytacie TUTAJ