Filmy z serii "Iron Man" i "Kapitan Ameryka" w AXN

Iron Man to seria filmów o superbohaterze o tym samym imieniu na podstawie komiksów Marvela. Bogaty geniusz, właściciel firmy zbrojeniowej i playboy, Tony Stark ( Robert Downey Jr. ), zostaje ciężko ranny podczas porwania w Afganistanie przez organizację Dziesięć Pierścieni. W niewoli potajemnie buduje miniaturową wersję źródła energii, zwanego reaktorem łukowym, oraz specjalną zbroję, która ma pomóc mu w ucieczce. Po odzyskaniu wolności Tony decyduje, że jego firma nie będzie już zajmować się produkcją broni, a on sam ulepsza swoją zbroję, aby stać się Iron Manem i walczyć ze złem. Jego pierwszym przeciwnikiem zostaje przyjaciel jego ojca i dyrektor firmy należącej do Tonyego, Obadiah Stane ( Jeff Bridges ). Mężczyzna potajemnie sprzedaje broń wyprodukowaną przez Stark Industries organizacjom terrorystycznym. W drugiej części filmu Tony Stark odmawia współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych, który chce przejąć technologię Iron Man. Musi również stanąć do walki z rosyjskim uczonym, Ivanem Vanko, który chce się zemścić na rodzinie Starków, a żeby osiągnąć swój cel połączył siły z biznesowym rywalem Tonyego, Justinem Hammerem ( Sam Rockwell ). W ostatniej części filmu Iron Man zmierzy się z organizacją terrorystyczną kierowaną przez tajemniczego Mandaryna ( Guy Pearce ).Kapitan Ameryka to seria filmów pokazujących historię Stevea Rogersa ( Chris Evans ), chorowitego chłopaka z Brooklynu, który zostaje poddany programowi "Super żołnierz" i staje się super bohaterem o imieniu Kapitan Ameryk. Akcja pierwszej części filmu,, rozgrywa się w 1942 roku. Steve musi zmierzyć się z Red Skullem ( Hugo Weaving ), prawą ręką Hitlera i liderem organizacji Hydra, którego celem jest wykorzystanie tajemniczego artefaktu o nazwie Tesseract do zdobycia energetycznej dominacji na świecie. W kontynuacji filmu,, Rogers łączy siły z Czarną Wdową ( Scarlett Johansson ) i Falconem ( Anthony Mackie ). Razem odkrywają spisek w T.A.R.C.Z.Y. i muszą się walczyć z tajemniczym zabójcą, Zimowym Żołnierzem ( Sebastian Stan ).