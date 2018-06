Front Wizualny na 18. MFF Nowe Horyzonty

to eksperymentalna część festiwalu: teren przenikania się kina i sztuki, przestrzeń konfrontacji artystów z formą filmową, a filmowców z konceptualną narracją. To miejsce wymiany schematów myślowych. Sprawdź, gdzie w tym roku przebiegać będzie linia Frontu Wizualnego. Oto 12 tytułów, które znajdą się w tegorocznej odsłonie sekcji na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty.Na przedsmak Frontu Wizualnego zapraszamy w najbliższy poniedziałek,, podczas 16. Przeglądu Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu. W programie pokazy Anny Odell i premieraAnny i Piotra Bartosów . Gorąco polecamy wszystkie wydarzenia w ramach tegorocznego SURVIVALU., reż. Véréna Paravel Lucien Castaing-Taylor , Francja 2017Historia japońskiego kanibala, który zjadł koleżankę ze studiów, opowiedziana przez Vérénę Paravel NH 2017,NH 2013) nie zatrzymuje się na sensacyjnej powierzchni wydarzeń. Z antropologiczną dokładnością twórcy Harvard Sensory Lab tworzą cielesne studium zbrodni i pożądania., reż. Cristóbal León i Joaquín Cociña, Chile 2018Bajkowy folklor w scenerii religijnej sekty. Koszmary, ludzie zaklęci w przedmioty, gadające zwierzęta. Dzikość serca i ciekawość, która często prowadzi do piekła. Poklatkowa animacja dwóch artystów z Chile jest zapisem podróży w nieznane: w mroki lasu, do strasznego domu, w głąb siebie. Najlepszy film Berlinale Forum 2018., reż. Johann Lurf , Austria 2017Nocna podróż poprzez historię kina: od kina niemego do współczesności. Od zdobywców kosmosu po melancholijne spojrzenia w rozgwieżdżone niebo. Symfonią nocnych lęków i cichych nadziei ludzkości. to film dla niepoprawnych marzycieli, astrologów – amatorów i zakochanych., reż. Luise Donschen , Niemcy 2018Różowe flamingi i BDSM. Niekanoniczny film o pożądaniu i uwodzeniu. Z ewolucyjnego punktu widzenia poligamia wśród kobiet nie ma sensu, a jednak istnieje w przyrodzie. Czy istnieje gen rozwiązłości, tzw. gen Casanovy, który przekazywany jest z ojca na córkę? Meandrujący, oparty na skojarzeniach, esej o doświadczeniach fizycznych., reż. Iris Zaki , Izrael 2017Tekoa jest trendy, bardziej przypomina hipsterską oazę w Kaliforni, niż osiedle izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu. Kiedy zjawia się tam lewicująca reżyserka z Tel-Awiwu, ze swoim przenośnym studiem filmowym, napięcie zawisa w powietrzu. Prosta interwencja prowokuje skomplikowaną reakcję łańcuchową., reż. Mike Maryniuk , Kanada 2018Psychodeliczny film drogi samouka z Winnipeg, który mówi o sobie filmowy artysta ludowy, jest mieszanką występów lokalnych dziwaków z odjazdowymi animacjami, estetyki gier wideo i aluzji do kina niemego. Neony, skórzane kurtki i karaoke. Postinternet na dużym ekranie., reż. Giorgio Ferrero , Frederico Biasin, Włochy 2017Wiele przedmiotów, które gromadzimy przez całe życie i uważamy za niezbędne, zaczyna swoje życie w odludnych, cichych laboratoriach naukowych. Inne powstają w zgiełku przemysłowych hal. Futurystyczne science-fiction o przyszłości, w której już żyjemy. Plus elektryzująca ścieżka dźwiękowa. Nagroda w Wenecji i CPH:DOX., reż. Bing Xu , Chiny 2017Witajcie w nowym wspaniałym świecie! Według statystyk, wielki brat spogląda na nas z kamer przemysłowych aż 300 razy dziennie. Xu Bing przejrzał 10000 godzin nagrań, by stworzyć z nich emblematyczny życiorys naszych czasów. Od cichej dziewczyny do gwiazdki Youtube'a., reż. Andrew Kotting , UK 2017Rosyjski nihilizm kontra apokaliptyczne s-f w niewiarygodnej historii czterolatka wychowanego przez bezpańskie psy na ulicach Moskwy. Topos dzikiego, niezepsutego przez cywilizację dziecka skonfrontowany jest z obrazami upadku ZSRR. Nad apokaliptycznym pejzażem unosi się duchBecketta. Niezapomniana praca, jednego z najbardziej intrygujących angielskich artystów, uznawanego za duchowego spadkobiercę Dereka Jarmana , reż. Barbara Visser , Holandia 2018Kto się boi czerwieni, żółci i błękitu? Film o morderstwie obrazu Barnetta Newmana, a w szerszym planie o wandalach w świecie sztuki. Dlaczego, tak często, sztuka współczesna wzbudza strach i agresję? Czy jest wyrazem ludowej nienawiści wobec utożsamianych ze sztuką elit?, reż. Mark Cousins , UK 2018Podobno każdy list to list miłosny. W przypadku Marka Cousinsa teza ta jest wyjątkowo słuszna. Jego entuzjazm jest tak zaraźliwy, komentarze błyskotliwe a skojarzenia świeże, że trudno nie ulec zauroczeniu.– pyta Cousins, zaglądając do pudełka z rysunkami wielkiego reżysera, i tak zaczyna się filmowy list, który ani razu nie stanie się klasyczną biografią., reż. Heather Lenz , USA 2018Obsesyjne, halucynacyjne paterny z kropek są rozpoznawczym znakiem Yayoi Kusamy, ekscentrycznej, a obecnie najdroższej japońskiej artystki. W filmie poznajemy ją w Nowym Jorku lat 60., gdzie walczy o sławę. Walczy też na innych frontach – rasizmu i seksizmu świata sztuki, gdzie w zdominowanym przez mężczyzn świecie sztuki uznawana jest za kuriozum. Go, girl!