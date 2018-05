Gary Oldman gwiazdą i reżyserem biografii wybitnego fotografa

Getty Images © Handout



Tegoroczny laureat Oscara Gary Oldman będzie reżyserem, scenarzystą i odtwórcą głównej roli w filmie biograficznymTo historia wybitnego XIX-wiecznego fotografa Eadwarda Muybridge'a, który wniósł nieoceniony wkład w rozwój ruchomego obrazu. Cieniem na jego karierze położyły się jednak tragiczne wydarzenia w życiu prywatnym.W 1872 fotograf poślubił 21-letnią rozwódkę, Florę Stone. Rok później kobieta wdała się w romans z majorem Harrym Larkynsem, ale Muybridge doprowadził do ich rozstania. Gdy Flora urodziła syna, nazwanego Floredo, artysta nie miał początkowo podstaw, by wątpić w swoje ojcostwo. Dopiero przypadkowe znalezienie fotografii dziecka, zapewne wysłanej do Flory przez Larkynsa, podpisanego na odwrocie "Mały Harry", zasiało w artyście wątpliwości. Pojechał on wówczas do domu majora i poprosił go do drzwi. Według zeznań świadka miał powiedzieć:. Po czym strzelił żołnierzowi prosto w serce. Larkyns zmarł na miejscu. Muybridge został zaaresztowany, a następnie uniewinniony. Sąd uznał, że działał w obronie własnej rodziny [za: wikipedia.org]Realizację sfinansuje Tooley Entertainment.