Hailee Steinfeld kumpelą Bumblebee

Pogrążone w kryzysie studio Paramount Pictures intensywnie pracuje nad rozwinięciem jednej z nielicznych serii, które wciąż przynoszą mu zyski. Portal Variety podaje, że właśnie rozpoczęły się negocjacje z Hailee Steinfeld ), która miałaby zostać gwiazdą widowiskaSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie wiemy więc, kogo miałaby zagrać Steinfeld . W jednym z wywiadów Michael Bay , który będzie producentem obrazu, zasugerował, że film stanowić będzie prequelBumblebee to robot kamuflujący się jako żółty Chevrolet Camaro, jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci serii. Po tym, jak w finaleOptimus Prime wyruszył w kosmiczną podróż w poszukiwaniu twórców swojej rasy, bohater awansował na dowódcę autobotów.Za kamerą stanie Travis Knight ). Scenariusz napisała Christina Hodson ).Przypomnijmy: wytwórnia Paramount ma w zanadrzu fabuły do aż 14 filmów rozgrywających się w ekranowym uniwersum wielkich robotów z kosmosu. Stworzył je powołany w ubiegłym roku zespół scenarzystów pod wodzą Akivy Goldsmana. Transformers to w tej chwili najcenniejsza marka studia.