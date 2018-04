Halle Berry spotka Johna Wicka?

3 2 1



Portal That Hashtag Show twierdzi, że wie, kto zagra główną żeńską rolę w filmie akcji. Wybór twórców miał paść na Halle Berry , którą ostatnio mogliśmy oglądać w komiksowym widowiskuSzczegóły jej roli nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że ma się nazywać Sofia i że jest to matka z małym dzieckiem.W trzeciej części cyklu John Wick będzie musiał uciekać. Z jednej strony jego śladem podążać będą inni płatni mordercy, którym marzy się realizacja kontraktu za jego głowę wartego kilkanaście milionów dolarów. Z drugiej strony ścigany jest przez zabójców nasłanych przez grupę trzymającą władzę w świecie asasynów, po tym, jak John Wick złamał żelazną regułę i zabił na terenie uważanym przez wszystkich za neutralny.Zdjęcia do filmu kręcone będą w Hiszpanii, Rosji i prawdopodobnie także w Nowym Jorku.trafi do kin w maju przyszłego roku.