Holland, Pągowski, Gliński, Seweryn na Festiwalu Dwa Brzegi

"Lekcje kina" na Dwóch Brzegach to spotkania ludzi filmu z festiwalową publicznością. Podtytuł tych spotkań brzmi: "Spowiedź twórcy filmowego". Sztuka filmowa wymaga poświeceń i wyrzeczeń. Wymaga także umiejętności pracy w zespole, w którym każdy powinien czuć się artystą. To właśnie gwarantuje najlepszy efekt na ekranie. Na Dwóch Brzegach o pracy na planie opowiadali dotychczas m.in.: Krystyna Janda W tym roku nasze zaproszenie przyjęła jedna z najwybitniejszych reżyserek i scenarzystek kina, nominowana do Oscara , przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmowej , autorka takich filmów jak AGNIESZKA HOLLAND . Jej "Lekcja kina" będzie na pewno zbyt krótka, by odpowiedzieć na wszystkie pytania publiczności. Dodatkowo pokaz nagrodzonego na Festiwalu w Berlinie filmuoraz spotkanie po pokazie z reżyserką oraz aktorami: Agnieszką Mandat Promocja – często ten rozdział w życiu dzieła filmowego decyduje o jego powodzeniu. Częścią promocji jest plakat filmowy. Jak stworzyć dobry plakat, jaka jest tradycja tej formy sztuki w Polsce i jak wyczuć intencje reżysera – o tym opowie podczas swojej "Lekcji kina" jeden z najbardziej doświadczonych i znanych plakacistów w historii polskiego kina: ANDRZEJ PĄGOWSKI.Pamiętacie bohaterkę, którą wgra Emma Stone ? Ile silnej woli musiała mieć, by wytrzymać psychicznie stres związany z castingiem? W tym roku samemu będzie można się przekonać, jakie to uczucie, biorąc udział w castingu podczas "Lekcji kina" twórcy takich filmów jak. Reżyser, scenarzysta, znakomity pedagog, były rektor Szkoły Filmowej w Łodzi – ROBERT GLIŃSKI – przeprowadzi casting do nieistniejącego filmu, pokazując, na czym w praktyce polega praca z aktorem. Przypomnimy także dokumento mistrzu, jakim dla wielu pokoleń reżyserów był Wojciech Jerzy Has Finałem spotkań z ANDRZEJEM SEWERYNEM – bohaterem sekcji "I Bóg stworzył aktora" – będzie jego artystyczna spowiedź przed naszymi widzami. Ta "Lekcja kina" będzie podrożą przez najważniejsze postaci polskiego i europejskiego kina, z którymi pracował Andrzej Seweryn Dwa Brzegi to dwa światy: twórców i odbiorców. W Kazimierzu Dolnym te dwa światy są nierozłączne. Zapraszamy!Zachęcamy do śledzenia naszych profili na FACEBOOKU ( www.facebook.com/FestiwalDwaBrzegi ) i INSTAGRAMIE ( www.instagram.com/dwabrzegi ). 11. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2017 w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.