Hollywoodzki remake "Nietykalnych" z datą premiery

Wytwórnia The Weinstein Company ogłosiła, że niezatytułowany na razie remake francuskiego hitutrafi do kin 9 marca 2018 roku.Film wyreżyserował Neil Burger ) według scenariusza Jona Hartmere'a . Główne role zagrali Bryan Cranston Kevin Hart . Partnerowały im Nicole Kidman Bohaterem filmu jest sparaliżowany na skutek wypadku miliarder. Zatrudnia on do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich nietykalnymi.Oryginał z 2011 roku jest jednym z bardziej dochodowych filmów w dziejach francuskiego kina. Wpływy z box office'u wyniosły 426 milionów dolarów.