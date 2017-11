Ile "Avatarów" naprawdę zobaczymy w kinach?

W najnowszym numerze magazynu "Vanity Fair" znalazł się tekst poświęcony realizowanym właśnie widowiskom z cyklu James Cameron podzielił się uwagami na temat planowanych czterech części.Otóż reżyser przygotowuje widzów na to, że być może nigdy nie zobaczymy w kinach wszystkich części. Cameron teraz mówi, żemogą nie zostać zrealizowane. Ich los zależeć będzie w dużej mierze od tego, jak sprzedadzą się dwie najbliższe częściZaraz jednak uspokaja tych, którzy planowali obejrzenie. Nie jest tak, że historia zostanie przerwana w połowie. To nie jest, gdzie jedna historia został podzielona na trzy widowiska. Każdy film stanowi zamkniętą całość. Razem zaś tworzą metahistorię, która buduje ogólną wizję uniwersum James Cameron ujawnił również, kogo w filmie gra Kate Winslet . Wcieli się w postać Ronal. Jest ona przedstawicielką ludu Metkayina. To "ludzie morza" zamieszkujący gigantyczne rafy koralowe. Ich wodzem jest Tonowari, którego zagra Cliff Curtis . Jaką rolę odgrywa Ronal, tego reżyser na razie nie ujawnia.wejdzie do kin w grudniu 2020 roku.