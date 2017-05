Isaac, McAvoy, Gyllenhaal, Hoult lub Wahlberg jako Bloodshot?

Getty Images © Kevin Winter



Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Tydzień temu informowaliśmy, że wraca pomysł na ekranizację komiksu. A teraz portal The Wrap donosi, kogo w roli głównej widzi studio Sony.Lista życzeń jest naprawdę imponująca. Są bowiem na niej:The Wrap podaje, że na liście jest jeszcze trzech innych aktorów. Niestety portal nie zna ich nazwisk.Komiks po raz pierwszy wydany został w 1994 roku. Potem fabułę nieco zmieniono i całość wydano po raz drugi. To właśnie na drugiej wersji opierać się będzie fabuła filmu. Bloodshot to kryptonim superzabójcy, efekt tajnego Projektu Łazarz. Angelo Mortalli, wschodząca gwiazda płatnych zabójców pewnej mafijnej rodziny, ginie. Jego ciało zostaje wykorzystane w eksperymencie, nafaszerowane nanotechnologią i ożywione. Jako Bloodshot jest supersprawny i niemal niezniszczalny. Szybko wymyka się spod kontroli agencji, która go stworzyła. Teraz wszyscy chcą go wyeliminować. Tymczasem on pozbawiony wspomnień próbuje odkryć, kim był i kim się stał. Sprawę komplikuje fakt, że znajdujące się w jego ciele nanochipy obdarzone są świadomością. Dla nich Bloodshot jest bogiem i mesjaszem, mającym do wykonania specjalną misję.Obraz wyreżyseruje Dave Wilson , który jest partnerem Tima Millera (reżysera) w Blur Studios. Ma na swoim koncie filmowe zwiastuny do wielu gier, w tym dobędzie jego pierwszym filmem pełnometrażowym. Scenariusz przygotował nominowany do Oscara zajest pierwszym filmem z planowanego uniwersum Valiant Comics. Drugim będzie