Jaki byłby film o Supermanie reżysera "Kick-Ass" i "Kingsman"?

Choć oficjalnie nic nie wiadomo na temat, to od wiosny nie milkną spekulacje dotyczące udziału w projekcie Matthew Vaughna . Teraz, kiedy reżyser promuje, zainteresowanie jego Supermanem tylko wzrosło.Reżyser nie deklaruje, czy wyreżyseruje widowisko. Ale w jednym z wywiadów powiedział, jaki film o Człowieku ze Stali nakręciłby, gdyby jakimś cudem stanął za kamerą. Vaughn stwierdził, że punktem odniesienia byłby dla niego Donnera . Wróciłby do komiksowych korzeni, zrobił film kolorowy, pełen pozytywnych emocji i prawdziwego heroizmu. Dla niego Superman to promień nadziei dla świata pogrążonego w mroku.Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Vaughn wiązany jest z postacią Człowieka ze Stali. Osiem lat temu wraz z Markiem Millarem próbował przekonać szefów Warner Bros., by dali szansę i pozwolili wyreżyserować widowisko. Niestety dla niego wtedy studio postanowiło pójść za wizją Davida S. Goyera