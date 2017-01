James Cameron szykuje kolejnego "Terminatora"!

W 2019 roku James Cameron odzyska prawa do. Tym razem nie zamierza już nikomu ich odsprzedawać. Zamiast tego sam wyprodukuje kolejny film o cyborgu-mordercy. Propozycję wyreżyserowania widowiska otrzymał Tim Miller , twórca pierwszegoPewnie zastanawiacie się, dlaczego Cameron - jedna z najbardziej wpływowych osobistości w Hollywood - dopiero za dwa lata odzyska kontrolę nad stworzoną przez siebie kultową marką. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy - tak jak tytułowy bohater - cofnąć się w czasie do początku lat 80. Cameron był wtedy młodym, niedoświadczonym reżyserem z zaledwie jednym fatalnym filmem na koncie -Kanadyjczyk sprzedał wówczas scenariusz pierwszegoproducentce Gale Anne Hurd za zaledwie 1 dolara. W umowie był jednak kruczek - film musiał wyreżyserować Cameron , a Hurd nie miała prawa go zwolnić.okazał się sukcesem - zarobił blisko 80 milionów dolarów przy 6-milionowym budżecie, zebrał fenomenalne recenzje, a z odtwórcy tytułowej roli Arnolda Schwarzeneggera uczynił międzynarodową gwiazdę. Kilka lat później prawa do marki trafiły do studia Carolco, które postanowiło, że nakręci kontynuację za ponad 100 milionów dolarów. Cameron ponownie stanął za kamerą. Sequel stał się najbardziej dochodową produkcją 1991 roku, zgarniając ponad pół miliarda dolarów na całym świecie.Po kilku gigantycznych finansowych klapach w połowie lat 90. studio musiało ogłosić bankructwo. Już wtedy Cameron próbował odkupić prawa doale ostatecznie jego ofertę przebili w trakcie aukcji właściciele Carolco, Mario Kassar Andrew Vajna . Od tej pory reżyser trzymał się od serii z daleka. Ze szkodą dla fanów. Żadna kolejna odsłona cyklu nie powtórzyła bowiem ani artystycznego, ani kasowego sukcesu dwóch pierwszych części.Dzięki nowej ustawie o prawie autorskim Cameron odzyska "Terminatora" po 35 latach od powstania oryginału. Tym razem nie będzie już musiał prosić nikogo o finansowe wsparcie - będąc autorem dwóch najbardziej dochodowych filmów w dziejach kina (), może samodzielnie zrealizować kontynuację.