James Gunn nie owija w bawełnę: Groot nie żyje

Po obejrzeniupokochaliście gadające drzewo imieniem Groot, po obejrzeniuwasza miłość jeszcze urosła za sprawą Baby Groota. Reżyser James Gunn właśnie zdradził jednak, że za przemianą z Groota w Baby Groota stoi tragiczna historia, której mogliście sobie nie uświadamiać., napisał reżyser na Facebooku., dodał Gunn To by było na tyle jeśli chodzi o fazę żałoby znaną jako "wyparcie". Smutek po śmierci Groota z pewnością osłodziły nam jednak urocze perypetie jego małej wersji. Teraz pora zapoznać się z Grootem-nastolatkiem, który pojawił się już w scenie po napisach drugiej części i prawdopodobnie zobaczymy go w przyszłorocznym