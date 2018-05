James Marsden gwiazdą ekranizacji "W wysokiej trawie"

Getty Images © Frazer Harrison



Wszystko wskazuje na to, że po trzech latach przygotowań w końcu dojdzie do skutku ekranizacji Stephena Kinga i jego syna Joe Hilla . Główną rolę negocjuje właśnie James Marsden ).Książka została wydana w Polsce pod tytułem. Za kamerą wciąż pozostaje reżyser Vincenzo Natali , który pierwotnie planował nakręcić film w 2015 roku. Teraz obraz powstanie dla platformy Netflix. Zdjęcia powinny zacząć się za kilka miesięcy.Cal i Becky to kochające się rodzeństwo. Kiedy Becky zachodzi w ciążę na pierwszym roku studiów, brat decyduje się jej pomóc i odwieźć siostrę do rodziny w drugiej części Stanów. Przejeżdżając przez Kansas słyszą wołanie o pomoc, które dobiega z przylegającego do szosy wielkiego pola traw. Zatrzymują się na parkingu przy kościele pod dziwnym wezwaniem Czarnego Kamienia Odkupiciela. W pobliżu nie ma nikogo, a dziecinny głos dobiega z niedaleka, więc decydują się wejść w gąszcz i wyprowadzić chłopca na bezpieczną drogę. Jednakże Becky i Cal szybko gubią się w trawie. Spotkanie z ludźmi w niej żyjącymi będzie dla nich zabójcze... [notka wydawcy]