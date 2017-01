Jamie Foxx jednak zagra Mike'a Tysona

Getty Images © Lintao Zhang

Mniej więcej dwa lata temu Jamie Foxx zdradził, że przygotowuje z Martinem Scorsesem biografię boksera Mike'a Tysona . Od tego czasu jednak o projekcie było cicho. Teraz Foxx - przy okazji promowania innego filmu - potwierdził, że projekt wciąż jest w planach.Film powstanie, a wyreżyseruje go Scorsese , powiedział Foxx . Dodał też, że życie Mike'a Tysona to "jedna z najbardziej niesamowitych amerykańskich historii". Tyson to jedna z najbardziej znanych postaci amerykańskiego sportu. W najlepszych czasach był nie do pokonania, nokautując jednego przeciwnika za drugim. Jednak jego brutalność na ringu przekraczała wszelkie dopuszczalne granice, czego najlepszym dowodem może być walka z Evanderem Holyfieldem z 1997 roku. Podczas niej doszło do niecodziennego zdarzenia - Tyson odgryzł przeciwnikowi kawałek ucha. Niestety, sportowiec był brutalny również poza ringiem. W 1992 roku został skazany na sześć lat więzienia za gwałt. Rozrzutność i błędne decyzje biznesowe sprawiły, że w 2003 roku Tyson ogłosił bankructwo. Po tym, jak w 2005 przeszedł na sportową emeryturę, postanowił spróbować sił w showbiznesie.Scenariusz filmu napisał Terence Winter , który pracował już ze Scorsesem przy okazjioraz