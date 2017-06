Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Japońska aktorka Shioli Kutsuna ) dołączyła do obsadyStudio 20th Century Fox nie ujawniło, w jaką postać wcieli się aktorka. Podobno ma to być "kluczowa rola".O fabule filmu nie wiadomo wiele ponad to, że pojawią się w nim Cable ( Josh Brolin ) i Domino ( Zazie Beetz ).Reżyseruje David Leitch . Premiera 1 czerwca 2018.