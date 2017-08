Getty Images © Larry French



Wielki amerykański komik i aktor, Jerry Lewis , nie żyje. Zmarł z przyczyn naturalnych w swoim domu w Las Vegas, miał 91 lat.Urodzony w New Jersey artysta rozpoczął swoją komediową karierę w latach czterdziestych. Przełom nadszedł w roku 1946, po wojnie, kiedy Lewis zasłynął dzięki duetowi Martin and Lewis. Przez kolejne dziesięć lat, razem z Deanem Martinem , byli niekwestionowanymi gwiazdami komedii scenicznej - pojawiali się w radiu, telewizji i w kinie.Aktorska kariera Lewisa trwała ponad 65 lat - w 1966 roku otrzymał nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora komediowego lub musicalowego za. W 1984 miał szansę na nagrodę BAFTA za drugoplanową rolę w. Widzieliśmy go również worazBył także reżyserem, producentem i scenarzystą filmowym. Odznaczono go francuską Legią Honorową. Zostanie też zapamiętany ze swojej pracy charytatywnej na rzecz Stowarzyszenia Chorych na Dystrofię Mięśni.Od lat zmagał się z poważnymi chorobami, przeszedł operację na otwartym sercu, walczył z rakiem prostaty oraz chroniczną chorobą płuc. Na łożu śmierci towarzyszyli mu członkowie rodziny oraz przyjaciele.