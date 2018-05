Jesienna ramówka stacji FOX

Jak co roku w maju największe amerykańskie stacje telewizyjne ogłaszają swoje jesienne ramówki. W tym roku drugą stacją, którą Wam omówimy jest FOX. Ostatni tydzień, to przedstawimy Wam zarówno podsumowanie starych, jak i prezentację nowych propozycji, które zadebiutują po wakacjach.Kanał FOX anulował 6 pozycji, los 4 nie jest nadal znany, zamówiono 4 nowe produkce, az 17 spotkamy się ponownie po wakacjach.Wśród seriali anulowanych, które nie powrócą na antenę wraz z jesienną ramówką, znalazły się:- po dwóch sezonach;- po siedmiu sezonach;– po czterech sezonach;– po trzech sezonach chociaż aktorzy walczą, by przejęła go inna stacja;- po trzech sezonach- po jednym sezonie.W sezonie 2017/2018 FOX zaprezentuje tylkonowe seriale. Oto one:– trzech przyjaciół-gejów rządzi w domu spokojnej starości, dopóki nie pojawia się kobieta-rebeliantka, która chce zająć ich miejsce. W rolach głównych: Vicki Lawrence ), David Alan Grier ), Leslie Jordan ), Martin Mull ).– oparty na trylogii Justina Cronina dramat opowiada o sekretnej rządowej jednostce medycznej, która eksperymentuje z niebezpiecznym wirusem, który albo wyleczy ludzkość z wszystkich chorób, albo doprowadzi do jej zagłady. Główną bohaterką jest 10-latka, która zostaje wybrana do testów i znajduje się pod opieką agenta FBI ( Mark-Paul Gosselaar ), który jako jej ojciec zastępczy stara się ją chronić. W produkcji pojawią się m.in. Vincent Piazza ), Brianne Howey ), Emmanuelle Chriqui ), Saniyya Sidney ). Premiera zimą.– serial prawniczy opowiadający o firmie broniących fałszywie skazanych. Zespół adwokacki otwiera śledztwa narażając swoje życie, by udowodnić niewinność już skazanym więzniom. W rolach głównych: Rachelle Lefevre ), Russell Hornsby ), Vincent Kartheiser ), Riley Smith ), Nikki M. James ). Premiera zimą.– Lil Rel (Get Out) wierzący w siebie i dobre rzeczy, które się zdarzą musi zweryfikować tę teorię, gdy przyłapuje żonę na zdradzie z jego fryzjerem. Stara się odbudować swoje życie jako rozwodnika i długoterminowego samotnie wychowującego dzieci ojca.Czy coś przykuło waszą uwagę? Czego na pewno nie sprawdzicie?Ponadto z kolejnymi sezonami powrócą następujące produkcje:– 2. sezon;– 3. sezon wraca latem;– 15. sezon;– 9. sezon znany widzom Fox Comedy;– 6. sezon, pojawi się na kanale NBC, a w Polsce wyświetlany jest na kanale Comedy Central Family;- 3. sezon;- 2. sezon;– 17. sezon, w Polsce serial emitowany na Fox;– 5. sezon;– 18. sezon;– 5. sezon można obejrzeć na kanale Fox Tv;- 2. sezon;- 2. sezon;– 30. (!!!) sezon kultowego serialu, w Polsce emitowanego obecnie na Fox Comedy;– 14. sezon;- 3. sezon;- 3. sezon, ale ze zmienionym odtwórcą głównej roli na Seanna Williama Scotta . Produkcja znana widzom Canal+ Seriale.Nieznany jest nadal los produkcji:- 2. sezonu;- 2. sezonu;- 2. sezonu;- 11. sezon pojawi się zimą.Poinformujemy Was, gdy decyzje zostaną podjęte.Ramówka stacji NBC znajdzie się tutaj