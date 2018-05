Jesienna ramówka stacji NBC

Ostatnie dni to mnóstwo anulowanych seriali, jeszcze więcej szokujących skasowań, a na koniec "zielone światła" dla nowych produkcji. Zawsze zaczynała stacja FOX, ale w tym roku coś się zmieniło. Pierwszy raz od wielu lat tydzień "ramówkowy" otworzyła stacja NBC, która słynie przede wszystkim z seriali kryminalnych. Oto czego możecie się spodziewać w sezonie 2018/2019.Anulowano tylko 5 seriali, zamówiono na ich miejsce 7 nowych pozycji. Natomiast 21 produkcji otrzymało kolejne sezony. Los trzech nie jest jeszcze przesądzony. Poinformujemy Was, gdy zapadną ich dotyczące decyzje. Oto jak prezentuje się szczegółowa ramówka.Wśród anulowanych seriali znalazły się:- po pierwszym sezonie;- po dwóch sezonach;– po czterech sezonach;- po pierwszym sezonie;- po dwóch sezonach;Pojawią się po wakacjach nowe propozycje:– thriller, najbardziej przebiegły szpieg w szeregach CIA ( Jennifer Carpenter ) odsiaduje dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Zdesperowany agent FBI ( Morris Chestnut ) zatrudnia ją do pomocy przy łapaniu niebezpiecznych kryminalistów, których zna tak dobrze.– komedia, Emet ( Sarayu Blue ) jest mamą, szefem, żoną, przyjaciółką i córką, która stara się wszystkie te role pogodzić i odnaleźć siebie. W serialu pojawią się również: Paul Adelstein ), Zach Cherry ), James Buckley ), Johnny Pemberton ).– Cassie Bishop ( Harriet Dyer ) komunikuje się i widzi umarłych, pomaga im rozwiązywać ich problemy. Wkrótce będzie musiała użyć swych zdolności, by pomóc przyjacielowi rozwiązywać najbardziej brutalne zbrodnie.– gdy po rutynowym, ale pełnym turbulencji locie samolot ląduje ma lotnisku, wszyscy pasażerowie przechodzą odprawę i wracają do domów, po to tylko by się dowiedzieć, ze ich lot trwał 5 lat, a ich bliscy już opłakali ich nieobecność. W rolach głównych: : Josh Dallas ), Melissa Roxburgh ) i J.R. Ramirez ).– serial medyczny śledzący losy nowego dyrektora szpitala ( Ryan Eggold ), który chce zerwać z biurokracją i wprowadzić wyjątkową opiekę dla chorujących.– dramat opowiadający losy mieszkańców apartamentowca w rolach głównych m.in.: Lorraine Toussaint ), Michaela McManus ), Warren Christie ) i Moran Atias ).– thriller opowiadający o losach byłej pani detektyw, która specjalizuje się behawioryzmie. W rolach głównych Sarah Shahi ) i Dennis Haysbert ). Serial zadebiutuje 30 maja.Na które seriale będziecie czekać z niecierpliwością? Co ominiecie szerokim łukiem?Ponadto z kolejnymi sezonami powrócą następujące produkcje:– 13. sezon;– 11. sezon;- 3 . sezon produkcji puszczanej aktualnie na kanale AXN;- 3. sezon pojawi się 31 maja;- 6. sezon serialu znanego widzom AXN Black;- 7. sezon;- 4. sezon pojawi się zimą;- 6. sezon;- 3. sezon serialu dostępnego na Netflixie;– 2. sezon;– 2. sezon;- 2. sezon;- 2. sezon;– 2. sezon, serial dostępny na platformie Showmax;- już 20. sezon serialu emitowanego w Polsce przez 13. Ulicę;- 4. sezon;- 3. sezon serialu znanego widzom kanału FOX;- zamówiono 14. sezon;- 2. sezon powróci w 2018r.- 3. i ostatni sezon wraca 17 czerwca, w Polsce wyświetlany na kanale TV Puls;– zamówiono 10. oraz 11. sezon.Nie jest znany los następujących produkcji:– 2. sezon;- 2. sezon produkcji wyemitowanej na Canal+ Seriale;- 3. sezon serialu puszczanego na AXN White.