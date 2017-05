Jesienna ramówka stacji The CW

Tym sposobem zbliżamy się do końca ramówek ogólnodostępnych kanałów w Stanach Zjednoczonych. Ostatnią i zarazem najmniejszą stacją jest The CW - jej odbiorcami są głównie widzowie nastoletni i młodzi dorośli. Stacja ma najmniejszą oglądalność w stosunku do pozostałych 4. Praktycznie nie zdobywa prestiżowych nagród takich jak Emmy, czy Złote Globy, jednak jej propozycje mają ogromne bazy fanów na całym świecie, którzy zagorzale walczą o przedłużanie ulubionych pozycji.Anulowano 3 produkcje, zamówiono 4 nowe seriale, a w stałej ramówce pozostanie ich jedenaście.Te wspomniane, anulowane seriale to:- po pierwszym sezonie, ale serial zakończono specjalnym 3-minutowym zakończeniem;- po czterech sezonach;- po pierwszym sezonie;– po ośmiu sezonach.W ramówce znalazły się 4 nowe fabularne propozycje:– Jefferson Pierce odwiesił swój kostium superbohatera dawno temu. Ale sytuacja rodzinna zmusi go do zostania mścicielem. W roli glównej Cress Williams ). Serial pojawi się zimą.– unowocześniony remake popularnego w latach 80. serialu śledzący losy dwóch obrzydliwie bogatych rodzin Carringtonów i Colbys. W rolach głównych m.in.: Grant Show oraz), Nathalie Kelley ), Elizabeth Gillies ) i Alan Dale ).– młoda dziewczyna, która żyła chwilą, bo myślała że umiera na raka, musi ponieść konsekwencje podejmowanych przez nią wyborów, gdy okazuje się, że diagnoza była błędna. W roli głównej Lucy Hale ).– serial śledzi losy pierwszej kobiety – pilota wojskowego helikoptera, jak również sukcesy i porażki niebezpiecznych misji w amerykańskiej armii. W rolach głównych Matt Barr ) i Christina Ochoa ).Z kolejnymi sezonami powrócą następujące produkcje:- 5. sezon serialu powróci zimą;- 6. sezon puszczany na Universal Channel;- 3. sezon;- 3. sezon;- 4. sezon serialu emitowanego na kanale AXN Black;- 4. sezon powróci zimą;- 4. sezon;- 13. sezon serialu, który w Polsce wyświetlano na TVN i TVN7;- 2. sezon;– 3. sezon;- 5. sezon powróci zimą.Ramówka stacji kablowych – już w przyszłym tygodniu.Ramówka stacji NBC znajduje się tutaj Ramówka stacji FOX znajduje się tutaj Ramówka stacji ABC znajduje się tutaj Ramówka stacji CBS znajduje się tutaj