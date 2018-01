John Cena jako kinowy Duke Nukem!

Getty Images © Jamie McCarthy



Powraca pomysł realizacji kinowego widowiska, którego bohaterem byłaby postać doskonale znana graczom komputerowym na całym świecie – Duke Nukem. Wiemy już nawet, kto się w niego wcieli. To John Cena – zapaśnik, który idzie w ślady Dwayne'a "The Rocka" Johnsona i rozwija karierę filmową.Projekt jest na razie w bardzo wstępnej fazie przygotowań. Nie ma jeszcze fabuły, ponieważ nie zaangażowano do tej pory żadnego scenarzysty. Z widowiskiem nie jest też związany żaden reżyser. Wiadomo za to, że całość dla Paramount Pictures wyprodukuje należąca do Michaela Baya wytwórnia Platinum Dunes.po raz pierwszy pojawił się w 1991 roku i stał się niezwykle popularną grą komputerową. Graczy przyciągała m.in. spora dawka przemocy, dost ostrej jak na ówczesne czasy. Tytułowy Duke Nukem to uzbrojony po zęby samozwańczy bohater, który broni Ziemi przed wszelkiego rodzaju niebezpiecznymi szumowinami.Kinowa wersja jest w planach od bardzo dawna. Do niedawna prawa posiadało Dimension Films. Kiedy wytwórnia je straciła, od Gearbox Software odkupił je właśnie Paramount Pictures. Studio potrzebuje rozpoznawalnych marek gwarantujących globalny przebój kasowy. W ostatnich latach wiele ich widowisk okazało się bowiem finansowymi klapami. Cena staje się powoli najważniejszą gwiazdą Paramountu. Niedawno pojawił się w komedii studia, a obecnie pracuje przy widowisku