Josh Gad jako Pingwin w "The Batman"?

Czy Pingwin zostanie nowym wrogiem Mrocznego Rycerza w? I czy zagra go Josh Gad )? Takie pytania zadają sobie wszyscy po tym, jak aktor wrzucił na Twittera ten oto post:Oczywiście sam w sobie ten tweet wiele nie znaczy. Kiedy jednak dodamy do tego, że jego profil zaczęli niedawno śledzić szefowie DC Films Jon Berg Geoff Johns , to sprawa robi się poważna. Przypomnijmy, że zanim oficjalnie ogłoszono reżyserai tożsamość aktora grającego Deathstroke'a, Berg Johns zaczęli śledzić tweety Ricka Famuyiwy Joe Manganiello . Z drugiej strony dla osób przesądnych taka sytuacja nie jest zbyt korzystna. Famuyiwa nie jest już bowiem reżyserem, a Manganiello nie zostanie (prawdopodobnie) Deathstrokiem.Przypomnijmy, że wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o, nie jest już aktualne. Po tym, jak Matt Reeves zajął miejsce Bena Afflecka na stołku reżysera, postanowiono wrzucić dotychczasowy scenariusz do kosza i rozpocząć prace nad fabułą od początku. A to może oznaczać, że nowa ekipa ma inny pomysł na wroga Mrocznego Rycerza. I być może Gad go właśnie ujawnił.Pingwin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców DC Comics. Jego twórcami są Bill Finger i Bob Kane. Po raz pierwszy fani komiksów mieli okazję go zobaczyć na kartach "Detective Comics" w grudniu 1941 roku. Penguin jest jednym z ważniejszych wrogów Batmana i przestępców w Gotham City. Jest gangsterem i złodziejem. Z powodu niskiego wzrostu, wielkiego nosa i sporej tuszy przypomina trochę pingwina. Jego znakami rozpoznawczymi są cylinder, parasol w którym ukrywa swoje bronie (karabin, nóż sprężynowy, gaz etc.) i umiłowanie do ptaków. Podobnie jak Bruce Wayne jest bardzo bogaty, ale w przeciwieństwie do niego jest prostacki, samolubny i arogancki. Jest niewątpliwym szaleńcem, co jednak nie zakłóca jego zdolności logicznego myślenia. Główną przyczyną szaleństwa była nadopiekuńczość rodziców (m.in. kazali mu wciąż nosić parasol w obawie przed zapaleniem płuc), a także odrzucenie przez rówieśników. [źródło: Wikipedia]