Katarzyna Warnke w zmysłowej zapowiedzi "Ach śpij kochanie"

W sieci pojawiła się nowa zapowiedź. Tym razem na film zaprasza Katarzyna Warnke.Klip znajdziecie poniżej:to oparty na faktach thriller o miłości, która prowadzi do zbrodni. W okolicach Krakowa dochodzi do serii zagadkowych morderstw. Podejrzenia padają na szanowanego obywatela, Władysława Mazurkiewicza ( Andrzej Chyra ). W rolę jego byłej żony Heleny wcieliła się właśnie Katarzyna Warnke Byłe małżeństwo pozostaje ze sobą w bliskiej relacji. Helena lubi korzystać z pieniędzy byłego męża, mimo że (być może) jest świadoma licznych zbrodni, których się dopuścił. Wie jak wzbudzić pożądanie, zazdrość, czasem nawet współczucie, co tu dużo mówić – do perfekcji opanowała sztukę obchodzenia się z mężczyznami. To kobieta fatalna, niosąca w sobie niejedną tajemnicę.Film wejdzie do kin 20 października.