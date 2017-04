Kevin Hart w kolejnej komedii Tima Story'ego?

3 2 1



) będzie gwiazdą komedii akcji. Film powstaje dla studia Universal.Będzie to opowieść o grupie dorosłych wyrzutków. Bohaterowie są zmuszeni do uczęszczania do liceum wieczorowego na kursy przygotowawcze do egzaminu ukończenia szkoły średniej.Pomysł na film wyszedł od Harta , który jest jednym z autorów scenariusza. Razem z nim pisali go Harry Ratchford Joey Wells i Matt Kellard oraz Nick Stoller, odpowiedzialny za dodatkowe scenariopisarskie uwagi.Za kamerą stanie prawdopodobnie Tim Story - w obu zagrał Hart ), który na razie prowadzi w tej sprawie negocjacje.Na razie nie ustalono daty premiery.