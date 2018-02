Kogo miała zagrać Emma Stone w "Wonder Woman 2"?

That Hashtag Show twierdzi, że wie, kto będzie wrogiem Wonder Woman w drugiej części kinowych przygód heroiny. Ma nią być Barbara Ann Cavendish (lub Minerva), lepiej znana jako The Cheetah.Co więcej, zdaniem That Hashtag Show Warner Bros. szuka dużej gwiazdy jako odtwórczyni roli. Ich pierwszą kandydatką była Emma Stone , ale ta odmówiła udziału w widowisku.Barbara to jedna z młodszych postaci komiksowego uniwersum DC Comics. Stworzona przez Len Weina i George'a Péreza po raz pierwszy pojawiła się na łamach komiksu "Justice League" w sierpniu 2012 roku. Córka Lorda Cavendisha później zmieniła nazwisko na Minerva. Od dziecka zafascynowana starożytną historią, a przede wszystkim cywilizacją Amazonek. Studiowała archeologię. Była przyjaciółką Diany.To się zmieniło, kiedy Barbara została wciągnięta w intrygę, w efekcie której została ofiarą starożytnego rytuału. Została żoną boga Urzkartaga i przemieniła się w posiadającą boskie moce Gepardzicę. Wierząc, że Diana ją opuściła w potrzebie, zaczęła ją zwalczać.The Cheetah ma nadludzką moc i szybkość. Ma pazury, a jej ugryzienie zmienia ofiary w kotopodobne stwory. Ta ostatnia moc działa również na osoby pochodzące z Kryptona.ma trafić do kin w listopadzie 2019 roku.