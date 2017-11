Kolejna aktorska baśń Disneya zyskuje reżysera

Wytwórnia Walta Disneya ma tyle projektów w zanadrzu, że nie przejmuje się takimi drobnostkami, jak utrata reżysera aktorskiego widowiska o czym informowaliśmy wczoraj ). Zamiast tego studio ogłosiło nazwisko twórcy, który nakręci aktorską baśń. Stanowisko powierzyli Stephenowi Chbosky'emu , któregowchodzi w tym tygodniu do amerykańskich kin.to projekt, który Disney zapowiedział dwa lata temu. Pierwszą wersję scenariusza napisał Matt Fogel , jednak Chbosky przerobi tekst według własnego uznania.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo, że ma to być rewizjonistyczna opowieść na temat figury Księcia z Bajki, która pojawiała się w wielu animacjach Disneya. Historia ma być opowiedziana z punktu widzenia brata Księcia.Postać Księcia z Bajki pojawiła się już w jednym widowisku aktorskim Disneya. Wwcielił się w niego Richard Madden . Na razie nie mamy żadnych informacji o tym, czy ponownie zagra go w tym filmie.