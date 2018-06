Kolejna kobieta ze świata Spider-Mana dostanie swój film

3 2 1



Wytwórnia Sony przygotowuje kolejny film związany z uniwersum "Spider-Mana". Jego bohaterką jest Cindy Moon kryjąca się pod pseudonimem Silk. Taki też tytuł nosi projekt.Cindy Moon pojawiła się w komiksie "Amazing Spider Man" w 2014 roku. Jest w połowie Koreanką, w połowie Amerykanką i posiada podobne moce do Petera Parkera – oboje ugryzł ten sam radioaktywny pająk. Parker dowiedział się o jej istnieniu jednak dopiero kilkanaście lat później, kiedy to już sam był w pełni ukształtowanym superbohaterem.Produkcję filmu powierzono Amy Pascal odpowiedzialnej zai zaplanowaną na grudzień animację o Milesie Moralesie pt.Sony pracuje aktualnie nad kilkoma innymi projektami na licencji Marvela. W październiku w kinach zadebiutuje, a w przygotowaniu są także, do którego reżyserii przymierzany jest Spike Lee , oraz, którego produkcja właśnie została wstrzymana do 2019 roku. Projekt pomyślany jako część uniwersum "Niesamowitego Spider-Mana" z Andrew Garfieldem wymaga przepisania scenariusza, nad którym pracują Lindsey Beer Geneva Robertson-Dworet . Za jego kamerą stanie Gina Prince-Bythewood, a jedną z producentek jest również Amy Pascal