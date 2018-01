Kolejne książki Margaret Atwood w drodze do telewizji

Getty Images © Hannelore Foerster

Studia Anonymous Content i Paramount Television kupiły prawa do ekranizacji tak zwanej trylogiinapisanej przez Margaret Atwood , autorkę literackiego pierwowzoruNa cykl składają się trzy książki:oraz. To opowieść rozgrywająca się w dystopijnym świecie, gdzie globalna pandemia zdziesiątkowała ludzkość. Głównym bohaterem jest Jimmy, który przed katastrofą dorastał w społeczeństwie kontrolowanym przez międzynarodowe korporacje. Teraz mała grupka ludzi, którzy przetrwali kataklizm, musi wychować nowe pokolenie, które odziedziczy świat.Jeszcze niedawno ekranizację trylogii planował Darren Aronofsky , który prowadził w tej sprawie rozmowy z HBO. Wygląda na to, że nie jest on jednak zaangażowany w nową próbę adaptacji.