Kolejne oskarżenie pod adresem Polańskiego

Ciąg dalszy problemów Romana Polańskiego . Artystka Marianne Barnard twierdzi, że reżyser molestował ją seksualnie, fotografując ją nagą, przykrytą jedynie futrzanym płaszczem, gdy miała 10 lat.Barnard przyznała, że do ujawnienia jej historii zainspirowały ją kobiety, które opowiedziały o swoich traumatycznych przeżyciach z Harveyem Weinsteinem . Ma ona nadzieję, że Akademia Sztuki i Wiedzy filmowej usunie go ze swoich szeregów. Przygotowała już w tej sprawie petycję - do tej pory udało jej się zebrać ponad 10 tysięcy podpisów.Barnard powiedziała, że została przyprowadzona na spotkanie z Polańskim przez swoją matkę w 1975 roku.Barnard przyznała, że doświadczenie odbiło się na jej życiu: wciąż cierpi na zespół stresu pourazowego i klaustrofobię.