Komedia "W starym, dobrym stylu" dostępna jest już na Blu-ray i DVD

Zdobywcy Oscarów Michael Caine Alan Arkin po raz pierwszy w jednym filmie! Komediato przezabawna, ale i trzymająca w napięciu opowieść o trzech seniorach, których bankructwo funduszu emerytalnego pchnęło na drogę przestępstwa. Film jest już dostępny na Blu-ray i DVD.Cierpliwość każdego mężczyzny ma swoje granice. Później musi zacząć działać. Czasem w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Weźmy na przykład Williego ( Morgan Freeman ), Joego ( Michael Caine ) i Ala ( Alan Arkin ). Trzech wielkodusznych i uczciwych mieszkańców Brooklynu zaprzyjaźniła się ze sobą, pracując na linii montażowej w jednej fabryce. Nigdy nie postrzegali siebie jako osób, które mogłyby obrabować bank. Oczywiście nigdy też nie przypuszczali, że bank może obrabować ich do czasu, kiedy zostają oszukani przez system emerytalny i hipoteczny. Przekonani o tym, że nie mają nic do stracenia, decydują się ten jeden raz w życiu na niebezpieczny, nieznany, ale zarazem niezwykle ekscytujący ruch związany z obrabowaniem banku. Po ustaleniu niezbędnego alibi, opracowują doskonały plan odebrania tego, co im się należy, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobią w życiu. Warto wspomnieć, że zbliżają się też do osiemdziesiątki... ale to nie ma znaczenia, bo stawanie w obronie własnych interesów nigdy się nie starzeje.to zabawna komedia z wartką akcją wyreżyserowana przez trzykrotnie nominowanego do Złotego Globu Zacha Braffa - autora głośnego filmu. Film ukazuje godną podziwu siłę legend kina: zdobywcy Oscara Morgana Freemana ), dwukrotnego zdobywcy Oscara Michaela Cainea ) oraz laureata Oscara Alana Arkina ), którzy po raz pierwszy pojawiają się razem na ekranie. Na drugim planie towarzyszy im cała plejada wybitnych aktorów i aktorek z nominowaną dwukrotnie do Oscar Ann-Margret ) i trzykrotnym laureatem nagrody Emmy Christopherem Lloydem (trylogia) na czele.Na ekrany amerykańskich kin komediaweszła 7 kwietnia 2017. Film został ciepło przyjęty przez krytyków, a w kinach zarobił blisko 85 milionów dolarów (jego produkcja pochłonęła 25 mln dolarów), z czego blisko 12 milionów tylko w weekend amerykańskiego otwarcia.Komentarz Zacha Braffa;Sceny niewykorzystaneKomentarz Zacha Braffa;