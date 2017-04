Koniec "Avatarów" daleki. Ostatni film dopiero w 2025 roku

20th Century Fox oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie produkcji czterech. Przy okazji studio podało nowe daty premier widowisk.Informacja o datach premier zapewne zostałaby przyjęta z większym entuzjazmem, gdyby Fox już wcześniej wielokrotnie ich nie ogłaszał, a sam Cameron w kolejnych komunikatach nie mnożył liczby kontynuacjiPierwotnie miały powstać dwa sequele. Pierwszy z nich powinniśmy byli zobaczyć w grudniu 2014 roku. Oczywiście tak się nie stało. Zamiast tego otrzymaliśmy zapewnienie, żetrafi do kin w grudniu 2016 roku, a zamiast dwóch powstaną trzy sequele. Potem liczba kontynuacji zwiększyła się do czterech, a premierazostała ustalona na grudzień przyszłego roku. Ta data również jest już nieaktualna.Kiedy więc filmy mają trafić do kin. Amerykańskie daty premier obecnie wyglądają następująco:Czy tym razem James Cameron dotrzyma obietnicy?