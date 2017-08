Kontuzja Toma Cruise'a nie zagraża dacie premiery "M:I6"

Po kontuzji Toma Cruise'a na planietermin zakończenia zdjęć przesunął się z października na grudzień. Mimo to z najnowszych doniesień wynika, że nie wpłynie to na planowaną datę premiery. Tak czy inaczej nową "misję niemożliwą" zobaczymy w lipcu przyszłego roku.Reżyser Christopher McQuarrie zdradził w magazynie dla magazynu Empire, że nie ustalono na razie, ile dokładnie potrwa przerw, ale dodał również, że. Podobno ekipie zostało około 7-8 tygodni pracy. Zdjęcia trwają od 8 kwietnia. McQuarrie potwierdził, że większa cześć filmu jest już nakręcona. T, powiedział.Kilka dni temu w trakcie zdjęć w Londynie Cruise wykonywał numer kaskaderski - jak zwykle, samodzielnie. Przeskakując z jednego budynku na drugi, aktor uderzył mocno w ścianę. Kiedy wreszcie stanął na nogi, wyraźnie kulał. Na początku wydawało się, że to kwestia paru dni odpoczynku. Okazało się jednak, że gwiazdor zgruchotał sobie kostkę i będzie musiał odbyć rehabilitację w USA.Według reżysera tuż po wypadku głównym zmartwieniem Cruise'a było to, czy ekipie udało się nakręcić planowane ujęcie., opisał sytuację McQuarrie