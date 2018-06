Kto będzie przeciwnikiem serialowego Potwora z Bagien?

We wrześniu mają ruszyć zdjęcia do nowego serialu z uniwersum DC,. W sieci pojawiły się właśnie castingowe ogłoszenia z opisami dwóch postaci, jakie zobaczymy w tej produkcji - w tym czarnego charakteru.Dotychczas wiedzieliśmy, że obok Aleca Hollanda/Potwora z Bagien w serialu pojawi się Abby Arcane, jego przyjaciółka i - okazyjnie - ukochana. Do tego duetu dołączą jeszcze dwie klasyczne postacie. Fani komiksu nie powinni być zaskoczeni.Do pierwszej z ról producenci szukają mężczyzny w wieku 30 lat, za wyznacznik mając Jamesa Marsdena . Zagra on Matthew Cable'a - w komiksach był on agentem rządowym mającym chronić małżeństwo naukowców Aleca i Lindy Hollandów. Nie wykonał jednak zadania: Hollandowie zostali zabici przez groźną organizację Conclave, a osobowość Aleca przekształciła się w Potwora z Bagien. Matthew bywał też chłopakiem Abby.Drugą z ról miałby zagrać mężczyzna w wieku 40-50 lat w typie Laurence'a Fishburne'a Jeffa Goldbluma . Jego postać będzie "inteligentnym i przebiegłym" czarnym charakterem. Opis jest dość ogólny, ale prawdopodobnie chodzi o Antona Arcane'a, naukowca i magika poszukującego nieśmiertelności, prywatnie wujka Abby.Oczywiście, możliwe również, że chodzi jednak o inną postać - choćby generała Avery'ego Carltona Sunderlanda, prezesa Sunderland Corporation, zainteresowanego formułą, nad którą pracował Holland.