Kto przez 55 dni kręci jedną sekwencję?

Trzeci reżyserJonathan Quinlan na swoim Instagramie pochwalił się, że właśnie zakończono prace nad realizacją jednej sceny batalistycznej. Niby nic nadzwyczajnego, jednak skala tego przedsięwzięcia jest powalająca.Bitwę kręcono przez 55 kolejnych dni, a w zasadzie nocy, bo tylko po zachodzie słońca ekipa wchodziła na plan. Realizowana była w trzech lokacjach.W ten sposób twórcy pobili swój własny rekord ustanowiony w sezonie szóstym, kiedy to tytułową bitwę z odcinka "Battle of Bastards" kręcono przez miesiąc. Podobny czas potrzebny był również na nakręcenie sceny ataku w czwartym odcinku sezonu siódmego "The Spoils of War".Efekt tych 55 bezsennych nocy poznamy w przyszłym roku.