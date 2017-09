Laureat Oscara o prawdziwym amerykańskim bohaterze

Getty Images © Brad Barket



Nagrodzony Oscarem dokumentalista Alex Gibney ( ) wyreżyseruje film fabularnyBędzie to historia kapitana amerykańskiej armii, Hugh Thompsona, który podczas masakry w My Lai w trakcie wojny w Wietnamie przerwał misję zwiadowczą, zlekceważył rozkazy dowództwa i uratował życie dziesiątkom cywili. Podczas eskalacji agresji wojsk amerykańskich Thompson wylądował swoim śmigłowcem w wiosce i pod groźbą ostrzału z broni pokładowej, przekonał oficerów wyższych od niego stopniem do złożenia broni.Scenariusz napisze Anthony McCarten ).