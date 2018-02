Long i Ayer odkryją "Kościół z kości"

Getty Images © Larry French



Należące do Chrisa Longa Davida Ayera Cedar Park Entertainment nabyło prawa do poematu Stephena Kinga pt.. Stworzy na jego bazie serial.to utwór, który King napisał w latach 60, a później umieścił go w zbiorze opowiadań "Bazar złych snów". To opowieść o podróżniku, który wyrusza do dżungli, by odnaleźć tytułową budowlę. Na miejscu okazuje się jednak, że czasem lepiej nie zgłębiać podobnych tajemnic - historia opowiadana jest przez jedynego ocalałego z 32-osobowej ekspedycji.Nie wiadomo na razie, dla jakiej telewizji powstanie projekt.