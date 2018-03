Lucas Hedges jako młody Shia LaBeouf

Getty Images © John Sciulli



Getty Images © Stephen Lovekin



) zagra młodego Shię LaBeoufa w filmie. Obraz, do którego LaBeouf ) napisał scenariusz, inspirowany jest jego życiem, a w szczególności jego skomplikowaną relacją z ojcem, którego zagra w filmie.Tytuł odnosi się do tego, jak ojciec LaBeoufa nazywał go, kiedy był chłopcem. Siebie samego aktor ukrył pod postacią imieniem Otis Lort. Chłopiec ma 12 lat i jest wschodzącą gwiazdą telewizji. Jednak w jego życiu najważniejsze miejsce zajmuje ojciec James (w tej roli sam LaBeouf ), były kryminalista i narkoman. Zachwyca on syna swoimi opowieściami, ale jako ojciec zupełnie się nie sprawdza.Mija 10 lat. Otis (w tej roli Hedges ) jest na najlepszej drodze, by samemu stać się życiowym wrakiem, jakim jest jego ojciec. Rozwalił sobie karierę i stał się pariasem w świecie kina. Okazuje się też, że cierpi na dziecięcy zespół stresu pourazowego. Kiedy próbuje poradzić sobie z problemami, w jego życie ponownie wkracza dawno niewidziany ojciec...Rola 12-letniego Otisa nie została jeszcze obsadzona. Całość wyreżyseruje dokumentalistka Alma Har'el ). Zdjęcia rozpoczną się w maju w Los Angeles.