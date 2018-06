Mark Strong zagra w nowym "Bondzie"?

O 25. części cyklu o przygodach Jamesa Bonda wciąż nie wiadomo wiele ponad to, że scenariusz filmu napisał John Hodge , za kamerą stanie Danny Boyle , a w roli głównej ponownie zobaczymy Daniela Craiga . Na szczęście pewien trener osobisty postanowił zdradzić istotny szczegół dotyczący obsady.Giacomo Farci - bo o nim mowa - opublikował na Instagramie filmik, w którym widzimy odbywający się pod jego okiem trening Marka Stronga . Ale dokumentacja tego, jak aktor robi pompki i skłony czy podnosi ciężary nie byłaby niczym szczególnym gdyby nie fakt, że Farci opatrzył swój post wielce sugestywnymi hasztagami. Sugerują one, że Strong przygotowuje się do roli w filmie o agencie 007. Zobaczcie sami:Jak myślicie, w jaką postać mógłby wcielić się Strong ? Czy widzicie go w roli nowego przeciwnika Bonda?Premierę filmu zaplanowano na 25 października 2019.