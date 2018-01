Mel Gibson znów spotka Maczetę?

3 2 1



Ciekawą informacją podzielił się ostatnio na Facebooku Danny Trejo . Otóż zapowiedział, że jest spora szansa na realizację. Co więcej, w filmie mógłby wystąpić Mel Gibson Trejo twierdzi, że rozmawiał z Robertem Rodriguezem , który miał mu powiedzieć, że szykuje fabułę nowych przygód Maczety. Na wieść o tym, aktor miał się skontaktować z Gibsonem i zaproponować mu ponowną współpracę. Ten miał się odnieść do propozycji entuzjastycznie.Przypomnijmy, że Mel Gibson wcielił się w postać producenta broni Luthera Voza w filmie. Nie jest jednak jasne, czy w ewentualnej kontynuacji powróciłby do tej roli, czy może zagrał kogoś innego.Gibson zagrał u boku Trejo w czasie, kiedy w Hollywood wciąż był na cenzurowanym. Od tamtej pory jednak sporo się zmieniło.otworzyła mu ponownie drzwi na salony Fabryki Snów, ajest pierwszym filmem z jego udziałem od czasuw 2002 roku, który w Stanach zarobił co najmniej 100 milionów dolarów.