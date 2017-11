Miał być w "Shazam", zobaczymy go w "Suicide Squad 2"?

Portal The Wrap podaje, że według obecnych planów Warner Bros. Black Adam pojawi się w filmach DC Comics jeszcze przed realizacją filmów z jego solowymi przygodami. Nie będzie to jednak(a takie plany były, zanim jeszcze powstało kinowe uniwersum DC), aleBlack Adam w tym widowisku będzie miał kluczową rolę, ale na ekranie nie będzie go zbyt wiele. Dzięki temu Dwayne Johnson w ogóle będzie mógł przyjechać na plan produkcji, do której zdjęcia rozpoczną się w październiku przyszłego roku. Aktor ma bowiem już po brzegi wypełniony grafik (dla Disneya, spin-offdla Universal Pictures, potencjalnie też piąty sezondla HBO) i na dłużej nie mógłby zagościć na planie widowiska Warner Bros.Jeśli wierzyć doniesieniom portalu The Wrap, wtytułowa ekipa będzie musiała odnaleźć groźną broń masowego rażenia. Tą bronią będzie właśnie Black Adam...