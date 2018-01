Michael Haneke wkracza do telewizji

Getty Images © Hannes Magerstaedt



Jest i on! Austriak Michael Haneke ) przygotuje swój pierwszy serial telewizyjny. Jego tytuł toAkcja produkcji będzie rozgrywać się w ponurej, dystopijnej przyszłości. To opowieść o grupie młodych ludzi, których podróż samolotem zostaje niespodziewanie przerwana. W wyniku awaryjnego lądowania trafiają do obcego kraju i po raz pierwszy mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o świecie z rzeczywistością.Spytany o swój debiut na małym ekranie, twórca powiedział jedynie, że po dwunastu filmach kinowych chciał wreszcie opowiedzieć naprawdę długą historię. Póki co nie znamy szczegółów produkcji i obsady, ale możemy się spodziewać, że scenariusz będzie dziełem autorskim. Dobra wiadomość?Serial będzie liczył 10 odcinków, a za jego produkcję odpowiedzialne będzie UFA Fiction.