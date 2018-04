Michelle Williams w amerykańskim remake'u "Tuż po weselu"

) zagra jedną z głównych ról w filmie. Wcześniej angaż otrzymała Julianne Moore Film jest amerykańskim remakiem duńskiego. Oryginał opowiadał historię Jacoba, pełnego ideałów dyrektora upadającego sierocińca w Indiach. Poświęcił on życie opiece nad porzuconymi na ulicach dziećmi. Kiedy nad sierocińcem zawisa groźba likwidacji, mężczyzna dostaje niezwykłą ofertę pomocy. Nieznany duński biznesmen Jørgen proponuje mu dotację w wysokości 4 milionów dolarów. Istnieje jednak pewien dziwny warunek. Jacob musi nie tylko wrócić do Danii, ale również wziąć udział w ślubie córki swego darczyńcy. Wesele okazuje się przełomowym momentem, swoistym łącznikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, Jacob zaś staje w obliczu największego dylematu w swoim życiu.przeniesie akcję z Danii do Nowego Jorku, a dwójkę męskich bohaterów zmieni w kobiety. Moore zagra rolę milionerki. W postać Isabel wcieli się właśnie Williams.