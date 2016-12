Miles Morales coraz bliżej zostania kinowym Spider-Manem

3 2 1



W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat animacji studia Sony pod tytułem. Zdają się one potwierdzać wcześniejsze spekulacje, jakoby Człowiekiem-Pająkiem w tej wersji miał być Miles Morales.Strona Backstage opublikowała bowiem opisy postaci do projektu "Cabin Fever", do których obecnie trwają poszukiwania odpowiednich aktorów. Choć tytuł sugeruje film zupełnie inny, jest to w rzeczywistości kryptonim animacji o Spider-Manie. Głównym bohaterem filmu ma być Terrence.Postać ta opisana jest w sposób następujący: Nastolatek z Brooklynu o afroamerykańskich i portorykańskich korzeniach. Jest nowy i czuje się wyobcowany, przytłoczony, pod presją nowych obowiązków i typowych kłopotów związanych z dojrzewaniem. Próbując znaleźć swoje miejsce jednocześnie stara się nie wpadać w kłopoty. Budowanie nowej tożsamości sprawi, że straci starych przyjaciół. Pozna jednak nowego kumpla – Pete'a.Wspomniany drugi bohater nie jest Peterem Parkerem, chyba że ten w animacji zmieni rasę. Ponieważ Backstage opisuje go jako nastolatka-geeka azjatyckiego pochodzenia. Jest sympatyczny, inteligentny i wspierający. Różni się od starych kumpli Terrence'a, ale okazuje się idealnym dla niego towarzyszem.Animowanyma trafić do kin w grudniu 2018 roku.