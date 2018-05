Milla Jovovich w kolejnej ekranizacji gry wideo

We wrześniu tego roku w Kapsztadzie ruszają zdjęcia do ekranizacji gry wideoGłówną rolę zagra w niej Milla Jovovich Za kamerą stanie mąż gwiazdy, Paul W.S. Anderson . Para współpracowała ze sobą wcześniej m.in. przy seriiBudżet wyniesie 60 milionów dolarów. Realizację sfinansuje Constantin Film.Fabuła filmu prezentuje się następująco: tam, gdzie jest potwór, musi być także bohater. Zwyczajny człowiek bez perspektyw na przyszłość odkrywa, że jest spadkobiercą starożytnego wojownika. Musi wybrać się w podróż do mistycznego świata i poddać szkoleniu na Łowcę Potworów. Ma jednak mało czasu: mityczne stwory chcą zniszczyć naszą rzeczywistość.Filmografię Jovovich zamyka, który trafi do kin w styczniu przyszłego roku.Serię gierwydaje od 2004 roku japońskie studio Capcom. Zadaniem gracza jest zabijanie stworów i rozwijanie umiejętności swojej postaci. Gra charakteryzuje się wysokim poziomem trudności.