Muzykę do "Blade Runnera 2049" napisze jednak Hans Zimmer

Przetasowanie w ekipie Denisa Villeneuve'a . Zamiast Jóhanna Jóhannssona przed wyzwaniem dorównania pamiętnej ścieżce dźwiękowej Vangelisa stanie Hans Zimmer Zmiana na pozycji kompozytora jest zaskoczeniem. Jóhannsson to stały współpracownik Villeneuve'a , który pracował z nim przy. Twórca nie porzuca jednak projektu całkowicie. Zimmer będzie pracował - razem ze swoim partnerem Benjaminem Wallfischem - na temacie przewodnim napisanym przez Jóhannssona . Nie wiadomo, skąd tak niespodziewany obrót spraw.Z wywiadów z Villeneuve'em wynika, że muzyka w sequelu ma być inspirowana ścieżką dźwiękową z oryginału i nawiązywać do ikonicznych kompozycji Vangelisa oficer policji Los Angeles, niejaki K ( Ryan Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Harrison Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął trzy dekady wcześniej.Premiera: 6 października.