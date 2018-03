NBC zapowiada dużo więcej "Willa i Grace"

Stacja NBC jest bardzo zadowolona z przywrócenia na antenę jednego ze swoich flagowych sitcomów z lat 90. -. Dziewiąty sezon (a pierwszy po przerwie) jeszcze nie dobiegł końca, a kanał już ogłasza, że zamówił sezon jedenasty.Trzecia część odświeżonego serialu będzie się składać z 18 odcinków. Jednocześnie stacja NBC ogłosiła, że zwiększyła liczbę odcinków dziesiątego (drugiego) sezonu. Pierwotnie planowano 13 odcinków, teraz zamówiono dalszych pięć.należał do najważniejszych seriali NBC lat 90. W 2016 roku obsada zrealizowała krótki pseudo-odcinek z okazji zbliżających się wtedy w Stanach wyborów prezydenckich (przy okazji była to dziesiąta rocznica zniknięcia serialu z anteny). Fani byli zachwyceni.Widząc to, NBC zamówiło 10-odcinkowy sezon dziewiąty. Potem liczbę odcinków stopniowo zwiększano, najpierw do 12, a następnie do 16. Dla stacji był to strzał w dziesiątkę.jest najchętniej oglądanym serialem komediowym NBC od ośmiu lat. Sitcom poprawił widownię czwartkowego pasma stacji o 48%.