Na planie "Bumblebee" gorzej niż w Arabii Saudyjskiej

Okazuje się, że łatwiej jest znaleźć kobietę za kierownicą w Arabii Saudyjskiej niż na planie hollywoodzkiej produkcji. Kobiety pracujące jako kaskaderki chcą to jednak zmieni i skarżą się, że kiedy przychodzi do kręcenie scen z wykorzystaniem samochodów, to za kierownicą siadają niemal wyłącznie mężczyźni. Czasem przebrani za kobiety. Tak było między innymi na planie realizowanego obecnie widowiskaPortal Deadline podaje przykłady dyskryminacyjnych praktyk, do jakich dochodzi na planie spin-offu. Na początku listopada przygotowywano scenę, w której pracować miało w sumie 14 kaskaderów: 11 jako kierowców i trzech jako pasażerów. Zatrudnieni zostali wyłącznie mężczyźni, choć co najmniej jeden z nich musiał mieć kobiecą perukę. Co więcej siedem z ról nie miało określonej płci, więc teoretycznie mogły przypaść kaskaderkom. Kiedy cztery dni później kręcono scenę, dodano ośmiu kaskaderów i ponownie wszyscy byli mężczyznami. Ostatecznie w scenie wzięła udział tylko jedna kobieta - dublerka Hailee Steinfeld Zasłużona dla zawodu kaskaderów Julie Johnson, gdy tylko dowiedziała się o zdarzeniu z peruką, zgłosiła sprawę przedstawicielom związku zawodowego SAG-AFTRA. Jak na razie nie ma żadnej reakcji.nie jest wyjątkiem, lecz przykładem zwyczajowych praktyk w Hollywood. Wna 13 kaskaderów umieszczonych w napisach tylko jedna była kobietą. Wz 25 kaskaderów tylko dwie były kobietami. Przy ostatnichpracowało 27 kaskaderów, wśród nich zaledwie dwie kobiety. Wpracowało całkiem sporo, bo aż 41 kaskaderów. Ile było wśród nich kobiet? Pięć! W filmiepracowali zaś sami mężczyźni (w sumie 9 kaskaderów).Warunki kontraktu zbiorowego pomiędzy wytwórniami a SAG-AFTRA wyraźnie wskazują, że koordynator pracy kaskaderów powinien starać się znaleźć osobę odpowiadającą płcią i rasą bohaterom, których kaskaderzy zastępują. Nie ma w nich żadnych przepisów mówiącym o tym, w jaki sposób traktować postaci, których płeć nie jest określona.