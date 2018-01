Następny Bond będzie kobietą?

Jak wiadomo, Daniel Craig powróci jako James Bond. Jednak wcieli się w brytyjskiego agenta po raz ostatni. Kto go zastąpi? Nie podjęto jeszcze decyzji. Co nie przeszkadza dziennikarzom pytać o to producentów cyklu.Niedawno do tej kwestii odniosła się w wywiadzie dla "The Daily Mail" Barbara Broccoli . Stwierdziła, że filmy o Bondzie są dziećmi swoich czasów. Z tego też powodu wszystko jest możliwe. Póki co Broccoli cieszy się, że agenta gra Daniel Craig Jeśli spojrzy się na to, jak zmienia się obecnie show biznes, to można przypuszczać, że drastyczna zmiana wizerunku Jamesa Bonda jest nieunikniona. W 2017 roku w Wielkiej Brytanii doszło do prawdziwego kulturalnego trzęsienia ziemi. Ogłoszono bowiem, że nowy Doktor – postać kultowa w tym kraju – będzie kobietą. Po raz pierwszy w telewizyjnej historii cyklu.A warto pamiętać, że serialmiał swoją premierę w listopadzie 1963 roku, zaledwie 13 miesięcy po premierze przygód Jamesa Bonda –Czyżby więc licencja na zabijanie numer 007 miała trafić w kobiece ręce?